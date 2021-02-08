Российское посольство в ФРГ ответило на высылку своего дипломата из Берлина

Посольство России в ФРГ ответило на высылку своего дипломата из Берлина и объявление его персоной нон грата, передает ТАСС со ссылкой на сообщение посольства.

Соответствующее решение сочли безосновательным и недружественным шагом.

«8 февраля 2021 года представителю посольства России в Берлине была вручена нота Министерства иностранных дел ФРГ об объявлении одного из сотрудников дипмиссии persona non grata. Рассматриваем данное решение в качестве безосновательного и недружественного шага, не способствующего позитивному развитию российско-германских отношений», — отмечается в сообщении.

Посольство выразило протест, а также пообещало впредь «на любые недружественные проявления» давать адекватный и соразмерный ответ. «Сожалеем, что в последнее время Берлин все чаще прибегает к откровенно конфронтационным жестам в отношении России», — говорится в тексте заявления.

Ранее Германия, Швеция и Польша сообщили о высылке российских дипломатов. Решение стало ответом на аналогичный шаг Москвы. Россия объявила о выдворении дипломатов этих трех стран ранее в феврале. Протест связан с участием представителей европейских ведомств в несанкционированных акциях 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата, в ближайшее время они должны будут покинуть страну.