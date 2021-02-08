Kia опровергла планы строить электромобили с Apple

Автопроизводители Hyundai Motor и Kia опровергли планы о намерении строить электромобили с Apple: переговоры о разработке автономного транспортного средства не ведутся, передает CNBC. В результате акции Kia на Сеульской бирже обрушились более чем на 15 процентов в ходе торгов в понедельник, 8 февраля. Ценные бумаги Hyundai Motor подешевели на четыре процента.

Hyundai и Kia заявили, что они получали запросы от «нескольких компаний» о сотрудничестве для совместной разработки автономных электромобилей, но пока ничего не решено, поскольку обсуждение находится на ранней стадии.

Ранее в феврале сообщалось, что Apple вложит в совместный проект с Kia (входит в Hyundai Motor Group) около 3,6 миллиарда долларов. Совместное предприятие должно выйти на операционную мощность по производству 100 тысяч электромобилей к 2024 году с возможностями расширения мощностей до 400 тысяч машин в год.

Предполагалось, что финальная часть сделки должна состояться 17 февраля. На фоне этих новостей акции Kia взлетели более чем на 14 процентов и побили рекорд 1997 года, превысив стоимость 102 тысяч вон (около 9,14 доллара).