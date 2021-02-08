Актрису по ошибке арестовали за съемки в порно

Индийскую актрису Гехану Васист (Gehana Vasisth) и еще пять человек арестовали по обвинению в создании порно и размещении порнографических материалов в сети. Как сообщает The Indian Express, представитель актрисы назвал задержание ошибкой и заявил, что она невиновна.

«Она не преступница. Она снималась только в эротике. В ее работах нет порнографии», — отметил он. Представитель Васист подчеркнул, что актриса принимала участие только в таких видео, которые разрешены законами страны. По его мнению, Васист могла стать жертвой конкурентов, которые попытались опорочить ее.

Представитель актрисы также настоял на том, что полиции необходимо проявить гуманизм и отпустить актрису, так как она имеет множество проблем со здоровьем, в частности, она пережила несколько остановок сердца. Лечащий врач Васист подтвердил, что ей необходима срочная госпитализация.

В полиции Мумбаи отметили, что актриса стала шестой задержанной по делу о создании порнографии и вовлечении женщин в съемки порно. Представитель Васист настаивает на том, что актриса не причастна к этому делу.

Пять человек, подозреваемых в создании порно, были задержаны на прошлой неделе в доме на окраине Мумбаи. В ходе рейда полиция обнаружила в одной из комнат полуобнаженных мужчину и женщину, которых снимала камера мобильного телефона, и других участников съемок.