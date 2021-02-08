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Сурдопереводчицу Белого дома уволили и унизили за поддержку Трампа

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Кадр: The White House / YouTube

Сурдопереводчицу, адаптировавшую для глухих и слабослышащих телезрителей выступления представителей Белого дома, не стали вновь приглашать на работу, когда выяснилось, что она переводила в том числе видеоролики консервативных политических групп. Женщина считает, что ее уволили и унизили за поддержку бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Post.

В СМИ появилась информация о том, что Хизер Мьюшоу — сторонница Республиканской партии, при работе на которую снималась в том числе в красной кепке «Сделаем Америку снова великой», визитной карточке президентской кампании Трампа. После того, как об этом стало известно, пользователи стали оскорблять ее в социальных сетях, а глухой актер и модель Найл ДиМарко создал онлайн-петицию с требованием отстранить ее от работы. Его поддержали более девяти тысяч человек.

Сама женщина отрицает, что на ее работу как-либо может влиять ее политическая ориентация. «Вся цель моей деятельности — делать информацию доступной», — подчеркнула она в разговоре с журналистами и добавила, что ей не важно, на кого работать, республиканцы это, демократы, гомосексуалы или гетеросексуалы — она лишь хочет помогать глухим людям.

Днем ранее сообщалось, что Трамп после своего ухода с должности главы США «счастлив», что не проводит много времени в социальных сетях.

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