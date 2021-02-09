Названы российские регионы с самой загрязненной питьевой водой

Счетная палата назвала российские регионы с самой загрязненной питьевой водой. Антирейтинг приводит РИА Новости со ссылкой на материалы контрольного ведомства по итогам анализа мер по экологической реабилитации водных объектов (ЭРВО) за 2012-2020 годы.

На первом месте оказалась Свердловская область, на которую приходится наибольшее количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения в течение последних десяти лет. При этом в регионе не проводили экологическую реабилитацию водных объектов, пояснили в Счетной палате.

В список регионов с наиболее загрязненной питьевой водой также попали Архангельская, Владимирская, Ленинградская и Новгородская области. Ведомство выяснило, что в них также не была проведена ЭРВО.

В десятку регионов с наибольшим количеством не соответствующих гигиеническим нормативам проб воды в различные годы за период с 2012-го по 2020-й также входили Кировская, Кемеровская, Нижегородская и Пензенская области.

В прошлом году экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование питьевой воды в бутылках популярных марок и назвал лучшие из продающихся в России. В тестировании приняла участие продукция марок Societe Minerale Original, «Пилигрим», «Черноголовская», «Шишкин лес» и «ФрутоНяня». Только продукция одной марки — «ФрутоНяня» — оказалась водой высшей категории, однако к покупке рекомендовали все проверенные образцы.