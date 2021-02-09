Похудевшая тучная актриса вышла в свет в облегающем наряде как у Меган Маркл

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая сбросила 20 килограммов, посетила мероприятие NFL Honors в облегающем наряде как у жены принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает Page Six.

Так, бывшая тучная знаменитость вышла в свет в красном платье в пол бренда Safiyaa. По информации издания, его стоимость составляет 1620 долларов (почти 120 тысяч рублей). 40-летняя актриса дополнила свой образ туфлями на каблуках такого же цвета. «Безумно нравлюсь себе в этом платье!» — подписала Ребел фото в своем Instagram-аккаунте, на котором она запечатлена в описанной вещи.

Отмечается, что герцогиня Сассекская Меган появлялась на публике в таком же платье в марте 2020 года во время посещения музыкального фестиваля Mountbatten. Она, в свою очередь, дополнила наряд красными клатчем марки Manolo Blahnik, серьгами бренда Simone Rocha и лодочками на каблуках.

В январе супермодель Эмили Ратаковски примерила старый облегающий наряд во время беременности. Она засняла себя в зеркало в красном платье на одно плечо испанского масс-маркетового бренда Zarа. Известно, что знаменитость появлялась в этом же платье на вечеринке Harper's Bazaar Icons в 2019 году.