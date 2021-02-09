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Россиянин накормил полуторамесячную дочь смесью с наркотиками

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Санкт-Петербурге местный житель накормил свою полуторамесячную дочь детской смесью, в которую попали наркотики. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) во вторник, 9 февраля.

По версии следствия, мужчина находился с девочкой один и каждый день при ней пил и принимал наркотики. Ребенка госпитализировали. Жизни девочки ничего не угрожает.

В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Решается вопрос о лишении его родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области годовалого ребенка госпитализировали с отравлением наркотиками. Девочка якобы отравилась метадоном. Ее в тяжелом состоянии увезли в больницу.

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