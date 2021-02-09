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Пожилой американец умер после прививки от коронавируса

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Фото: Globallookpress.com

Пожилой американец умер после того, как получил прививку от коронавируса SARS-CoV-2 в специализированном центре в Нью-Йорке. И хотя самочувствие мужчины резко ухудшилось почти сразу после инъекции, врачи утверждают, что он скончался не от аллергической реакции на препарат, передает телеканал ABC 7.

Медики, как полагается по технике безопасности, следили за состоянием пациента в течение 15 минут после прививки. Мужчине, которому было более 70 лет, стало плохо приблизительно через 25 минут. Ему оказали своевременную помощь и госпитализировали, но он умер в больнице, не приходя в сознание.

Глава медицинского центра на острове Манхэттен подчеркнул, что последовавшая за прививкой смерть совсем не обязательно является ее следствием. Отмечается, что точная причина гибели пациента пока не раскрыта.

О похожем случае сообщалось в конце января. Умерший через несколько часов после вакцинации мужчина был болен COVID-19.

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