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В штате Джорджия начали расследование против Трампа

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Фото: JIM BOURG / Reuters

Секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер начал расследование попыток бывшего президента США Дональда Трампа отменить итоги проигранных им выборов 2020 года. Об этом сообщает Reutersсо ссылкой на источник в местной администрации.

Как рассказал собеседник агентства, офис Раффенспергера приступил к расследованию полученных жалоб. По его словам, оно «относится к административному производству и выяснению фактов». При этом, подчеркнул источник, все последующие правовые действия «останутся за генпрокурором».

В январе газета The Washington Post со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись разговора сообщала о том, что Дональд Трамп призывал Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в одном из ключевых штатов США на президентских выборах в его пользу. «Я просто хочу найти 11 780 голосов, потому что мы выиграли», — цитировало президента издание.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена, он стал 46-м по счету главой государства.

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