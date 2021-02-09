В штате Джорджия начали расследование против Трампа

Секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер начал расследование попыток бывшего президента США Дональда Трампа отменить итоги проигранных им выборов 2020 года. Об этом сообщает Reutersсо ссылкой на источник в местной администрации.

Как рассказал собеседник агентства, офис Раффенспергера приступил к расследованию полученных жалоб. По его словам, оно «относится к административному производству и выяснению фактов». При этом, подчеркнул источник, все последующие правовые действия «останутся за генпрокурором».

В январе газета The Washington Post со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись разговора сообщала о том, что Дональд Трамп призывал Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в одном из ключевых штатов США на президентских выборах в его пользу. «Я просто хочу найти 11 780 голосов, потому что мы выиграли», — цитировало президента издание.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена, он стал 46-м по счету главой государства.