Автомеханик нашел на машине клиентки пугающий сюрприз от ее бывшего парня

Автомеханик нашел шпионское устройство на автомобиле клиентки. Видео с находкой мужчина опубликовал в своем аккаунте в TikTok.

Пользователь TikTok @kaos_noe, в воскресенье, 7 февраля, выложил ролик, в котором рассказал, что к нему обратилась обеспокоенная женщина, которая попросила проверить ее автомобиль.

Мужчина обнаружил шпионское устройство, которое установил бывший возлюбленный клиентки. На записи видно, как автомеханик заглядывает под днище автомобиля и находит небольшой прибор рядом с колесом. Это оказалось пугающим сюрпризом для клиентки.

Он сканирует QR-код на устройстве и находит в интернете связанный с ним номер.

Неизвестно, сообщили ли о находке в полицию и были ли предприняты какие-либо меры после обнаружения устройства.

Видео стало вирусным в соцсети и набрало более 1,8 миллиона просмотров и несколько тысяч комментариев. Многие пользователи благодарили автора за то, что он всерьез воспринял переживания женщины. «Спасибо, что проверил, а не отмахнулся от нее. Возможно, ты спас ей жизнь», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что житель английского города Джарроу, графство Тайн-энд-Уир, тайно следил за бывшей возлюбленной и пошел под суд. Полицейские осмотрели автомобиль жертвы и нашли устройство слежения.