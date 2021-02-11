Россиянин признан виновным в призывах к экстремизму за стрим о закрытом кладбище

Российского блогера из Читы Алексея Закружного, известного как Леха Кочегар, приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы условно. Как сообщает «Московский комсомолец в Чите», Закружного признали виновным в призывах к массовым беспорядкам и публичным призывам к экстремистской деятельности, совершенным с использованием интернета.

Блогеру также назначили испытательный срок в три года. Кроме того, в течение двух лет ему нельзя будет заниматься публичной деятельностью, в том числе и онлайн. Отмечается, что ноутбук Закружного и зарядное устройство изъяли в пользу государства.

По данным издания, обвинение просило приговорить Закружного к двум с половиной годам колонии-поселения.

Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено из-за проведенного весной стрима, в котором он возмущался из-за закрытия кладбищ: их нельзя было посещать из-за пандемии коронавируса. В ролике мужчина сообщил, что не намерен соблюдать это требование.

Закружной также призывал зрителей стрима «снести кордоны» и «поднять волну». Во время судебного заседания он заверил, что его слова не имели побудительного характера. Блогер рассказал, что говорил очень эмоционально во время прямого эфира и на самом деле не планировал нарушать закон. Суд, однако, постановил, что призывы блогера носили побудительный характер и не были импульсивными.