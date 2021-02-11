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Кремль исключил «метод кнута и пряника» при вакцинации от коронавируса

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

При вакцинации населения от коронавируса нельзя использовать «метод кнута и пряника», необходимо вести разъяснительную работу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 11 февраля.

«Здесь просто нужно объяснять людям, что это в их интересах, что это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина», — сказал он.

Песков добавил, что массовая вакцинация наращивает темпы, но пока страна в начале пути.

Прививочная кампания началась в России 5 декабря 2020 года. Прививку делают препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19 на основе аденовируса человека. Применение «Спутника V» на своей территории одобрили уже 12 стран. Вакцину «Спутник V» также планируют выпустить в виде капель для носа.

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