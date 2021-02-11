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Врач назвал россиянам продукт для восстановления после коронавируса

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Фото Павла Львова / РИА Новости

Для восстановления после коронавируса может помочь перец — красный, черный или длинный. Такой продукт назвал российский врач-фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик, передает Sputnik.

По словам медика, перец усиливает кровообращение, согревает и помогает вымывать вредные продукты. Он объяснил, что иммунитет не может сразу вытащить и обезвредить при помощи кровотока поврежденные вирусом клетки, поэтому усиление кровообращения может помочь.

При этом Лущик призвал не есть слишком много специй, а просто добавлять их в пищу. Частота употребления зависит от индивидуальных особенностей организма. Если от перца возникло жжение, можно снять его молоком или продуктами, создающими эффект испарения, например, мятой.

Некоторым не стоит есть перец для восстановления организма, предупредил врач. Например, он противопоказан пациентам с предъязвенным состоянием желудка, наметившимся геморроем, особенно с кровотечениями.

Ранее диетолог Ирина Дядикова рассказала, что для профилактики коронавируса стоит есть «бутерброд здоровья» из хлеба и размолотого в пасту сала с добавлением кинзы, укропа и черного перца. В меню больных коронавирусом должны быть блюда с содержанием жиров животного происхождения, но их лучше получать не из жирной свинины и шашлыка, а из сливочного масла, которое легче усваивается.

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