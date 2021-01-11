Диетолог раскрыла рецепт «бутерброда здоровья» для профилактики COVID-19

Для профилактики от коронавируса нужно употреблять жиры. Например, «бутерброд здоровья», который состоит из хлеба и размолотого в пасту сала с добавлением кинзы, укропа и черного перца. Такой рецепт в беседе с «Российской газетой» раскрыла российский диетолог Ирина Дядикова.

Она также подчеркнула, что в меню больных коронавирусом должны быть блюда с содержанием жиров животного происхождения. «Заболевания легких издавна лечили жиром. Вспомните народные средства: свиной жир, козий жир, барсучий. Им намазывали грудь и спину, давали растопленным внутрь с молоком», — пояснила она, добавив, что при этом жиры нельзя есть тарелками.

Кроме того специалист порекомендовала черпать жиры не из жирной свинины и шашлыка, а из легко усвояемого сливочного масла. В зимний период, подчеркнула врач, не стоит придерживаться диет, нужно питаться полноценно.

Ранее врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева перечислила продукты, которые нельзя употреблять больным коронавирусом. По ее словам, в период пандемии следует ограничить потребление соли и сахара, а также насыщенных и трансизомеров жирных кислот. Кроме того, необходимо уменьшить количество мучных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, газированных и сокосодержащих напитков.