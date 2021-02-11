Путешествия
 
Последние новости
Лукашенко ответил на обвинения в подделке голосов на выборах
Лукашенко назвал Россию стратегическим союзником
Брат Илона Маска избавился от акций Tesla на миллионы долларов
МВД завело 90 уголовных дел после несанкционированных акций
Сотрудницу птицефабрики в России затянуло в конвейер и перемололо
Инфекционист назвал сроки для отмены масочного режима в России
Обвиненного в гомофобии Филиппа Плейна позвали экспертом в российское шоу
Россия раскрыла «судно будущего» 2070 года
Россиянин наличными заплатил 140 миллионов долларов за бывший участок Трампа
Новости партнеров
Прослушать новость

Работник аэропорта выявил жертву торговли людьми по одному признаку

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: kcrg.com

Сотрудник авиагавани в США выявил жертву торговли людьми благодаря одному признаку и вместе с другим работником был представлен к награде. Об этом пишет Fox News.

По сообщению издания, в ноябре прошлого года в аэропорту Восточной Айовы офицер общественной безопасности Тим Гнейд (Tim Gnade) и сотрудник авиакомпании, чье имя не раскрывается, узнали, что молодая девушка собирается в город Сидар-Рапидс.

Пассажирка рассказала, что летит на встречу с мужчиной, с которым она познакомилась в сети и никогда раньше не виделась лично. Именно в связи с этим Гнейд заподозрил, что подростка могли вовлечь в незаконную эксплуатацию, и оперативно снял его с рейса. Известно, что за десять дней до этого офицер прошел тренинг по выявлению жертв торговли людьми.

В январе 2021-го сотрудников аэропорта представили к наградам, отметив их выдающийся пример воплощения основных ценностей аэропорта — безопасности и защиты пассажиров.

Ранее в августе 2019 года сообщалось об отстранении от работы пилота, мечтавшего о возможности суицида. Представитель авиакомпании объяснил ситуацию тем, что работнику придется пройти несколько недель тестов на психологическую устойчивость, прежде чем его вновь допустят до управления воздушным судном.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Iowa airport workers receive award for saving teen from possible human trafficking operation
Мечтавшего о самоубийстве пилота отстранили от полетов
Позволивших ребенку управлять лайнером алжирских пилотов отстранили от работы
Путешествия
Путешествия00:01 1 декабря 2020

«Здесь легче дать взятку, чем платить штраф»

Церковь наркобарона, ковбои и грязные танцы: чем Мексика может удивить россиян?
15:26 5 февраля

Мужчины ради секса незаконно пересекли границу и попались

14:19 5 февраля

Гигантская волна в Крыму перевернула лодку с мужчиной и попала на видео

13:17 5 февраля

На популярном горном курорте в Сочи нашли тело 20-летнего мужчины

Путешествия00:0425 ноября 2020

«Даже у еды был совершенно иной вкус»

Разбитое сердце, грязевые ванны и танцы на палубе: каким запомнился отдых в СССР
12:19 5 февраля

Голый мужчина остался без девушки после ночного купания в море и загадочно исчез

11:22 5 февраля

В Турции анонсировали начало курортного сезона

10:38 5 февраля

Россияне выбрали лучшее место для отпуска летом 2021 года

Путешествия00:0122 ноября 2020

«Крича и рыдая, я избивал себя»

Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
09:34 5 февраля

Россиянка нестандартно отдохнула в Турции и поделилась впечатлениями

07:39 5 февраля

Россияне признались в заставляющей их стесняться просьбе на борту самолета

07:17 5 февраля

Канада запретила круизным лайнерам заходить в свои воды до следующего года

Россия
Пятеро рабочих погибли в Подмосковье
«Начал лицо открывать и увидел — глаз нет»
В Дагестане женщина выдала кукол за мертвых младенцев. Что заставило ее пойти на это?
В Москве на треть сократится число коек для пациентов с коронавирусом
«Старая модель разрушилась»
Поиск счастья, деньги и насилие: почему в России рождается все меньше детей
Опубликованы показания похоронившей кукол вместо детей россиянки
«Говорили, сама смертница, да еще смертника родила»
Горы таблеток, страх и надежда: как в России живут матери и их дети с ВИЧ
В России за сутки умерли 553 пациента с коронавирусом
Все материалы
Мир
Байден захотел получить доступ к скрытым деталям разговоров Трампа и Путина
«Дружба с Россией — важный фактор нашей безопасности»
Россия отправляет в Индию вакцину и оружие. Как повлияют на дружбу двух стран американские санкции?
В США разрешили применять еще один коктейль из антител для лечения COVID-19
В США мужчина устроил смертельную стрельбу в клинике
МИД России предупредил о закрытии генконсульства США во Владивостоке
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Слабый президент, жесткая команда»
Зеленский был надеждой Украины. Почему через два года после выборов страна хочет нового президента?
Украинская оппозиция начала процедуру импичмента Зеленского
Президента обвинили в попытке узурпации власти
Жительницы города Шуша в подвале во время воздушной тревоги«Дети не должны это видеть»
Страх, бомбежки и обида на Россию. Какой запомнил карабахскую войну молодой репортер
Все материалы
Экономика
Брат Илона Маска избавился от акций Tesla на миллионы долларов
Белоруссия опровергла слухи о новом кредите от России
В Госдуме рассмотрят вопрос о минимальном гарантированном доходе должников
Телемедицина стала доступнее для держателей карт «Мир»
Почти даром
Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
Все материалы
Силовые структуры
Найдены нестыковки в деле о подмененных на кукол младенцах в Ставрополе
«Клиенты просят секса в долг»
Безработица, конкуренция и грабежи. Как пандемия COVID-19 изменила жизнь российских проституток?
Обнаруживший на похоронах кукол вместо младенцев россиянин рассказал подробности
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Россиянку признали виновной в фейке об обязательной вакцинации и оштрафовали
«Откуда берут людей в органы — никого не интересует»
Убийство в отделе полиции потрясло Дагестан. Почему бойцы ОМОН расстреляли бывшего главу села?
В России майора полиции уволили за видео в TikTok
Все материалы
Наука и техника
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»
Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
Все материалы
Спорт
Алина Загитова «Это круче, чем Олимпиада!»
Слезы Медведевой, радость Загитовой и триумф Валиевой. Чем запомнится командный турнир в Москве?
Уральский Халк пошутил об опасности тренировок в Дагестане
«Этот парень опасен для чемпиона»
Русский Драго нокаутировал легенду UFC. Теперь он готов биться за титул
Нурмагомедов рассказал об отношениях с матерью
«Он назвал меня негром и ударил по голове»
Насмешки, угрозы и травля. Через какие испытания прошел первый чернокожий игрок в истории НХЛ
Девушка-боец UFC полностью обнажилась перед камерой
Чемпион над пропастью
Судьбоносный для «Ливерпуля» матч с «Сити» и битва МЮ с «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Звезда «Сексуального просвещения» раскрыла последствия съемок мастурбации
Ищи-свищи
Похищения, паранойя и миллениалы-убийцы: как сериал «В поиске» высмеивает поколение 30-летних
Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае из-за коронавируса
«Я хочу умереть на своих условиях»
История американки, которая перепробовала все способы лечения и решилась на эвтаназию
Певец The Weeknd показал ужаснувшие фанатов последствия «пластической операции»
Диана Буркот«Беднота в каждой квартире»
Семейные травмы, бутылка рома и гражданин Антоха: лучшая музыка месяца
Заставку «Симпсонов» воссоздали из стоковых видео
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярное приложение заразило смартфоны миллионов пользователей
«Создавался совсем не для эротики»
 
Ведущую «Слабого звена» разочаровали пришедшие к ней на шоу комики
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Российский блогер выбежал на поле в США и развеселил зрителей
Троянский конь
Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?
Определен самый популярный способ мошенничества в интернете
Все материалы
Ценности
Сиденье с личного унитаза Гитлера купили за миллион рублей
Дженнифер Лопес остригла волосы и попала на обложку журнала
Джаред ЛетоГрубая красота
Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Россиянам дали советы по выбору цветов на День всех влюбленных
Усатый гедонист
Бисмарк обожал дуэли, морфин и изменять жене с русской княгиней. Как ему удалось возглавить страну?
Эксперты назвали самые странные тренды в пластической хирургии
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Человек «с двумя тысячами опухолей» попал под суд
Щенок-циклоп родился на Филиппинах
Мужчина отметил 82-летие и разбогател на 17 миллионов рублей
«Если ты не моя, значит, ничья»
Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
Мужчина нанял молодую сиделку для смертельно больной жены и позвал ее замуж
«Я думала: вот так закончится моя жизнь»
Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
Все материалы
Skoda показала первое официальное изображение новой Fabia
Какая модель популярнее? Викторина о ликвиде и неликвиде
Любопытные закономерности в продажах новых машин по итогам 2020 года
Раскрыта гамма двигателей нового Renault Duster для России
646 сил и 3,3 секунды до «сотни»: представлен первый серийный электроседан Audi
Новый Audi e-tron GT ждут в России, хотя рублевые цены на модель пока не объявлены
«Дешевую» Tesla будут продавать по всему миру
Видео: как Bugatti начинала свой путь к Veyron и Chiron
Первые машины Этторе Бугатти и загадка пропавшего «Атлантика»
Представлена машина скорой помощи на водороде
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы