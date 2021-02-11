Выживший рабочий рассказал о гибели пяти коллег на стройке в Подмосковье

В бытовке на стройплощадке в подмосковной деревне Болкашино, где, предположительно, произошла утечка газа и погибли пять человек, находилось шестеро мужчин. Один из них выжил. О случившемся он рассказал Telegram-каналу LIFE SHOT.

Россиянин по имени Александр отметил, что лег спать, а когда проснулся, увидел вокруг мертвых коллег. Некоторые из них были молодыми, другие в преклонном возрасте. «У меня еще шок. Я мог там с ними не проснуться, и все», — добавил он.

Канал отмечает, что возле бытовки полицейские нашли много пустых бутылок из-под алкоголя. Опрошенные рабочие предположили, что погибшие могли отравиться спиртным.

О смерти пяти россиян, работавших на стройке Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), стало известно утром в четверг, 11 февраля. Недавно мужчины приехали из Республики Марий Эл. Предположительно, они погибли из-за отравления бытовым газом от работающей печки. Для определения точной причины из гибели будут проведены судебно-медицинские экспертизы.