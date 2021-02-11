Задержанная на несанкционированной акции актриса Аглая Тарасова не явилась в суд

Административное дело задержанной на несанкционированной акции протеста актрисы Аглаи Тарасовой будет рассмотрено 1 марта в связи с ее неявкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Тимирязевском районном суде в четверг, 11 февраля.

Отмечается, что рассмотрение дела было запланировано на 11 февраля, однако судебное заседание было отложено в связи с неявкой актрисы и ее защитников. Тарасовой вменяют в вину часть 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Ей грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Как ранее писало агентство ТАСС, артистку задержали во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) 2 февраля.

При этом сообщалось, что артистке вменяют часть 2 статьи 20.2 КоАП («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»), по которой ей грозил штраф до 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 10 суток. До этого указывалось, что в отношении Тарасовой составят протокол по часть 6.1 статьи 20.2 КоАП («Участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения»), ей грозил арест до 15 суток.

26-летняя Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах «Лед» (за эту роль она удостоилась премии «Золотой орел» в 2019 году) и «Лед 2», а также по сериалу «Интерны». С 2018 года актриса встречается с американским режиссером Дарреном Аронофски. Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт.