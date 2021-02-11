Мальчик оказался при смерти из-за аномально большого языка

Мальчик из американского штата Пенсильвания родился с аномально большим языком, который был в четыре раза больше его рта. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Трехлетний Оуэн Томас (Owen Thomas) страдает редчайшим генетическим отклонением, которое называется синдром Беквита-Видемана. Эта генетическая аномалия встречается у одного ребенка из 15 тысяч и характеризуется несогласованным развитием различных отделов организма. Из-за этого заболевания мальчик оказался при смерти: он не мог дышать, так как размер его языка в четыре раза превышал норму.

При рождении Оуэн весил 5,4 килограмма, и врачам пришлось проводить кесарево сечение. Дома родителям приходилось использовать дыхательный аппарат, чтобы контролировать дыхание новорожденного, так как он задыхался во сне.

В ходе длительной и рискованной операции мальчику удалили пять сантиметров языка, но язык продолжает расти, поэтому эффект от хирургического вмешательства продлится недолго. Кроме того, при синдроме Беквита-Видемана повышен риск появления злокачественных опухолей, поэтому новорожденного приходится обследовать каждые три месяца.

После операции мальчик нормально питается и не подает признаков беспокойства. Наложенные врачами швы зажили за несколько недель. Однако болезнь ребенка сказалась на отношениях его родителей. «Со временем мы научились общаться друг с другом, несмотря на то, что воспринимали болезнь ребенка по-разному», — рассказала его мать.

Синдром Беквита-Видемана открыли только в 1960 году, поэтому он до конца не изучен.