В России майора полиции уволили за видео в TikTok

В России майора полиции уволили за видео, выложенное в социальную сеть TikTok. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирину Щеголеву.

По ее словам, в ходе мониторинга соцсетей была обнаружена запись, на которой девушка в форме с погонами майора строит гримасы. Она отметила, что кадры данного видео с участием участкового уполномоченного одного из отделов полиции Хабаровска порочат честь сотрудников органов внутренних дел. Щеголева подчеркнула, что в отношении автора видео была проведена служебная проверка, по результатам которой она была уволена.

Ранее победившая в первом всероссийском фотоконкурсе «Краса Росгвардии» сотрудница свердловского управления ведомства Анна Храмцова, которую уволили со службы, отказалась извиняться перед начальством. По словам бывшей сотрудницы Росгвардии, ее даже не пустили на службу за вещами и оставшимися документами. Ей также не сообщили об основаниях увольнения.