ЮНЕСКО нашла гендерные стереотипы в российских школьных учебниках

В российских школьных учебниках встречаются гендерные стереотипы. Такие результаты показало исследование учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), попавшее в распоряжение РИА Новости.

ЮНЕСКО проанализировала 30 систем образования в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе и в Средней Азии, подготовив отчет «Для всех означает для всех».

Согласно данным отчета, стереотипы касаются профессий и видов деятельности. «В учебниках для начальной школы до сих пор встречаются гендерные стереотипы: женщины изображаются в качестве домохозяек, а мужчины — в роли рабочих, солдат и ученых», — отмечается в исследовании.

Также в докладе уточняется, что в российских школах ведется преподавание более 90 языков народов России, а само обучение ведется на 30 языках народов страны. В учебниках содержится информация об истории и культуре коренных народов, однако в целом доступ к такой информации «не систематизирован и ограничен», отметили авторы исследования.

Отчет подготовлен группой по подготовке Всемирного доклада по мониторингу образования (ЮНЕСКО), Европейским агентством по особым потребностям и инклюзивному образованию и Сетью центров образовательной политики. Анализ опирается на подробные сведения о мерах, предпринимаемых в каждой стране для решения проблем инклюзивности.

В настоящий момент ЮНЕСКО со штаб-квартирой в Париже насчитывает 193 государств-членов. Данное учреждение ООН было создано в 1945 году 37 странами. США, прекратившие платить взносы в организацию, окончательно покинули ее в 2018 году. Вслед за ними о выходе из состава ЮНЕСКО заявил Израиль.