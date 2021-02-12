Ассистент покупок звезды «Джуманджи» украл у актера более миллиона долларов

Дилана Джейсона Сайера, личного ассистента покупок, работавшего на звезду фильма «Джуманджи: Зов джунглей» Кевина Харта, обвинили в краже более миллиона долларов. Артист подал в суд на подчиненного, пишет USA Today.

В исковом заявлении указано, что персональный шоп-ассистент Харта в период с 2017 по 2019 год «воплощал свои фантазии супербогатой жизни» за счет артиста. Суммы, которые 29-летний Сайер тратил на себя, используя кредитную карту Харта, защита актера назвала астрономическими. Обвиняемый, в частности, приобрел картину нью-йоркского художника Сэма Фридмана, две спортивные сумки бренда Louis Vuitton, а также множество дорогих коллекционных кукол разных брендов.

Полиция задержала Сайера, у него изъяли четверть украденной у Харта суммы — 250 тысяч долларов. Его обвинили в краже в крупном размере, незаконном хранении краденого, краже личных данных, и в махинациях с целью присвоения ценностей. Ему грозит до 25 лет тюремного заключения.

В сентябре 2019 года модель Монита Сэббэг обвинила Кевина Харта в тайной съемке их секса.