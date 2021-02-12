Модель Playboy отомстила унизившей ее авиакомпании и вызвала восхищение в сети

Модель мужского журнала Playboy выложила откровенные фото в интерьере самолета в качестве мести авиакомпании и получила восхищенные комментарии пользователей сети. Снимками она поделилась в своем Instagram, на них обратили внимание в New York Post.

26-летняя Ева Дж. Мари (Eve J. Marie) решила отомстить авиакомпании Southwest Airlines, чей сотрудник в прошлом году унизил ее из-за слишком откровенного наряда, своеобразным способом. Модель опубликовала фотографии, где позирует в нижнем белье на борту роскошного лайнера.

«Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь поездкой», «Ты летишь этим рейсом?», «Виды с воздуха шикарные», — так она подписала свои снимки.

Пользователи сети оценили фотографии модели. «Лучшая авиакомпания в мире», «Готов к полету», «С вами куда угодно», «Пилот лайнера самый счастливый человек», «Вы невероятно красивы», «Хочу получить билет на такой рейс», — такие комментарии оставили они под публикациями.

Ранее сообщалось, что из-за слишком откровенного наряда Еву Мари вместе с семилетним сыном пригрозили снять с рейса. Члены экипажа рейса Техас — Оклахома заявили модели, что ее топ с леопардовым принтом и глубокими вырезами на груди и спине противоречит дресс-коду перевозчика, и попросили ее переодеться. Модель посчитала себя униженной, но все же ей пришлось надеть свитер.