Настоящее лицо популярной модели с привлекательной внешностью озадачило фанатов

Популярная блогерша и модель с привлекательной внешностью на фото показала свое настоящее лицо и удивила подписчиков. Соответствующие ролик и дискуссия появились в ее TikTok-аккаунте.

Девушка по имени Шая (Shaya), известная в соцсетях под никнеймом nxshaya, разместила ролик, в котором показала себя в домашней обстановке, а затем — на фотографиях, опубликованных в Instagram. Так, на первом кадре ее лицо без макияжа запечатлено крупным планом, а также виден ее второй подбородок. После этого в видео один за другим сменяются снимки, на которых модель запечатлена с мейкапом в коротких топах или купальниках.

Публикация стала вирусной и набрала больше семи миллионов просмотров и 1,6 миллиона лайков. Кардинальные изменения во внешности Шаи озадачили фанатов. «Как известно, аферисты промышляют в людных местах», «Так, стоп. Разве это не два разных человека?», «Не может быть», «Этот волшебный трюк заключается в двухчасовом мэйкапе», «По сути, поменялся только ракурс, и макияж появился. Мы же не модели в жизни», — высказывались они.

Ранее в феврале настоящее лицо популярной блогерши с кукольной внешностью разочаровало подписчиков. Речь идет о девушке из Китая по имени Си Хонг Ши (Xi Hong Shi), которая регулярно показывала свое лицо крупным планом, демонстрируя различные образы и макияж. Бывшие друзья девушки разоблачили ее, показав подписчикам снимки, на которых та запечатлена без обильной ретуши. Выяснилось, что лицо Си Хонг Ши на самом деле округлое, а телосложение более крупное.