США, Британия и Германия поддержали закрытие оппозиционных каналов на Украине

США, Великобритания и Германия в ОБСЕ открыто поддержали закрытие оппозиционных каналов на Украине. Об этом рассказал заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич, его цитирует РИА Новости.

«Ключевым, своего рода переломным моментом является тот факт, что западные государства, конкретно — США, Великобритания, Канада, Германия и некоторые другие — прямо поддержали закрытие каналов», — заявил он. Буякевич объяснил, что раньше эти страны «сохраняли видимость приличия» в отношении соблюдения прав СМИ. По его мнению, сейчас они активно признают, что действия Украины — это «борьба с российской дезинформацией».

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Они прекратили вещание, их сайты были заблокированы.

4 февраля ОПЗЖ объявила о начале процедуры импичмента Зеленскому, обвинив его в цензуре.

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