Германия предоставит убежище 50 белорусским оппозиционерам. Информация об этом появилась в немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, передает ТАСС.

«Их должны принять в ближайшее время», — говорится в документе МВД ФРГ. Как отмечает издание, речь идет о «политически преследуемых лицах» и их семьях.

В декабре 2020-го в Европарламенте не смогли перевести речь белорусского оппозиционера и попросили его говорить на английском или русском языке. Такая ситуация произошла на торжественных слушаниях, посвященных награждению руководства протестного движения в Белоруссии премией Европарламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.

В Белоруссии уже полгода продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.