Виторган «пригрозил» сбросить Собчак с моста

Актер Максим Виторган в шутку пригрозил бывшей супруге, ведущей Ксении Собчак сбросить ее с моста в Сочи. Бывшие возлюбленные поспорили в вопросах воспитания общего сына Платона в комментариях под постом в Instagram.

Артист опубликовал фото, где они вместе с сыном стоят на мосту, который расположен высоко над уровнем земли. Снимок сделан в экстремальном парке в Сочи. «Надо будет вернуться и прыгнуть, когда Платон подрастет. Ну, в смысле, прыгать-то ему», — написал Виторган.

«Я вам прыгну», — вскоре возмущенно ответила в комментариях Собчак, мать Платона, добавив эмодзи в виде расстроенного чертенка. Виторган в ответ не растерялся и написал бывшей супруге: «Так мы и тебя сбросим».

В ноябре 2020 года Собчак отметила день рождения сына Платона вместе с Виторганом. На праздник Собчак переоделась в костюм осла из «Бременских музыкантов» и исполнила песню из мультфильма.

Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года, в ноябре 2016 года у них родился сын Платон. У Виторгана есть сын и дочь от предыдущего брака. После официального развода с актером Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Ведущая заявляла, что они с Виторганом воспитывают сына Платона вместе, и назвала это «здоровой ситуацией».