В Белом доме оценили разговор Байдена с Си Цзиньпином

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила содержание телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, американский лидер считает, что Вашингтон и Пекин находятся в состоянии конкуренции на мировой арене, и трезво оценивает масштабы вызовов со стороны Китая. Она отметила, что разговор, Байдена и Си Цзиньпина «был отражением этого». «И были затронуты вопросы, отражающие наш [американцев] подход, в том числе эмоциональное заявление о ценностях Соединенных Штатов и в защиту этих ценностей. Это его [Байдена] мнение, и оно отражено в политике нашей [американской] администрации», — сказала Псаки.

Ранее сообщалось, что Джо Байден провел первый телефонный разговор на посту президента США с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер заявил, что обеспокоен действиями Пекина. В частности, он затронул темы прав человека, Гонконга, Синьцзяня и Тайваня. Также Байден подчеркнул «фундаментальную озабоченность относительно принудительных и нечестных экономических действий Пекина». Он отметил, что будет защищать безопасность, процветание, здоровье и образ жизни американцев, а также обозначил одним из своих приоритетов свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.