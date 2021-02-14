Умер бывший президент Аргентины Карлос Менем

В возрасте 90 лет в Буэнос-Айресе скончался бывший 50-й президент Аргентины Карлос Менем. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает газета газета El Pais.

По информации издания, он на протяжении долгого времени страдал от проблем со здоровьем. Умер же Менем от осложнений на сердце, вызванных инфекцией. Уточняется, что в декабре политика госпитализировали с заражением мочевой системы.

Карлос Менем родился в 1930-м. Он занимал пост президента Аргентины с1989 по 1999 год. После завершения срока, начиная с 2005 года, он был сенатором.

Ранее стало известно, что скончался бывший госсекретарь США Джордж Шульц. Причина смерти не раскрывается. Умер он в возрасте 100 лет.