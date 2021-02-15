Врач заявил о прогрессирующей болезни у Бари Алибасова

Научный сотрудник НИИ имени Бехтерева Станислав Полторак заявил, что симптомы продюсера Бари Алибасова свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом сообщает Пятый канал.

«Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации — чаще всего это сенильная или старческая деменция. [Это чревато] тем, что он не способен будет сам о себе позаботиться и сам себя обслуживать», — сказал специалист.

Врач добавил, что, учитывая возраст и анамнез, у Алибасова практически нет шансов вернуться к прежней жизни. Он уточнил, что большую роль в ухудшении его самочувствия сыграло отравление средством для прочистки труб «Крот». «Дело не только в организме. А в том, что его нагружают совершенно ненужными вещами», — пояснил Полторак. Также специалист допустил вероятность того, что отравление «Кротом» могло быть первым проявлением деменции.

Продюсера экстренно госпитализировали в июне 2019 года после того, как он выпил средство для прочистки труб. Тогда участник созданной Алибасовым группы «На-На» Владимир Политов пояснил, что тот перепутал «Крот» с соком. Врачи диагностировали у шоумена максимальную степень ожога желудка. Он провел в коме семь дней, позже его выписали из НИИ имени Склифосовского.