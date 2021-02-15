В Петербурге нашли вмерзшего в лед Финского залива босого человека

Тело босого молодого мужчины нашли в Петербурге вмерзшим в лед Финского залива, сообщает ИА «Оперативное прикрытие».

Труп неизвестного был обнаружен местной жительницей днем 14 февраля в 200 метрах от берега. На вид погибшему 20-25 лет, он лежал лицом вниз и в таком положении вмерз в лед. На нем не было обуви, рядом находилась куртка.

По данным агентства, внешних признаков насильственной смерти экспертами не обнаружено. Тело отправлено в морг для выяснения причин гибели.

В сентябре стало известно, что жители Миасса засунули труп своего пожилого родственника в 200-литровую железную бочку и сбросили в пруд. Позже выяснилось, что мужчина страдал алкоголизмом и умер после того, как ему стало плохо от употребления спиртного. Россияне признались, что не стали вызывать полицию, потому что один член семьи находился в розыске за кражу.