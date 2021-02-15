На Земле Франца-Иосифа выпало аномально мало снега

На архипелаге Земля Франца-Иосифа выпало аномально мало снега. Об этом рассказал государственный инспектор национального парка «Русская Арктика» Денис Менников, сообщается на сайте учреждения.

По словам Менникова, из-за недостаточного снежного покрова у полярников нет возможности передвигаться на снегоходах, как это происходило в течение многих лет.

Инспекторы нацпарка также обратили внимание, что с острова Земля Александры ушли все белые медведи. По словам Менникова, свежие следы животных замечали лишь два-три раза.

В ноябре 2020 года сообщалось, что Минприроды планирует разработать новую программу по генеральной уборке Арктики. Как отметил глава ведомства Александр Козлов, в нацпарке «Русская Арктика» до сих пор остается более 10 тысяч тонн старых бочек.