Шварценеггер посвятил советскому тяжелоатлету Власову пост в Twitter

Американский актер Арнольд Шварценеггер посвятил советскому тяжелоатлету Юрию Власову, который умер на 86-м году жизни, пост в Twitter.

«Юрий Власов учил всех нас, что "невозможно" — это просто слово», — написал Шварценеггер. Он заметил, что тяжелоатлет был не просто спортсменом, но и великим мыслителем. «Власов говорил о поэзии и политике, как профессор, и носил с собой больше книг, чем весов», — добавил американец.

Артист подчеркнул, что многие смогут вдохновиться историей олимпийского чемпиона. «Мне повезло познакомиться с Власовым, и я буду очень по нему скучать. Мои мысли с его семьей», — заключил Шварценеггер. Он неоднократно называл Власова своим кумиром.

Власов умер 13 февраля. Позднее была названа возможная причина смерти — по словам главного тренера мужской национальной сборной России по тяжелой атлетике Олега Писаревского, спортсмен мог умереть из-за оторвавшегося тромба.

Юрий Власов четырежды выигрывал золото чемпионата мира и шесть раз становился чемпионом Европы. Также на его счету золотая медаль Олимпиады-1960 и серебро Игр в Токио 1964 года. С 1993 по 1995 год Власов был депутатом Государственной Думы.