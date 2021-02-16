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Россия и Пакистан подписали контракты на поставку систем ПВО и оружия

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия и Пакистан подписали контракты на поставку противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия. Об этом заявил начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва в кулуарах международных военно-морских учений AMAN-2021, передает РИА Новости.

Генерал отметил, что Россия является «хорошим другом Пакистана», с которым Исламабад хотел бы развивать отношения в военной сфере. Баджва также подчеркнул, что за последние несколько лет Пакистан закупил у Москвы боевые вертолеты Ми-35.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о подготовке контракта с Россией на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» и комплексов ближнего действия «Панцирь-С».

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