Россия и Пакистан подписали контракты на поставку систем ПВО и оружия

Россия и Пакистан подписали контракты на поставку противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия. Об этом заявил начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва в кулуарах международных военно-морских учений AMAN-2021, передает РИА Новости.

Генерал отметил, что Россия является «хорошим другом Пакистана», с которым Исламабад хотел бы развивать отношения в военной сфере. Баджва также подчеркнул, что за последние несколько лет Пакистан закупил у Москвы боевые вертолеты Ми-35.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о подготовке контракта с Россией на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» и комплексов ближнего действия «Панцирь-С».