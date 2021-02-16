Врач раскрыл срок службы позвоночника человека

У позвоночника, суставов, сухожилий и хрящей есть определенный срок службы. Как правило, проблемы начинаются после 35 лет, однако некоторым удается продлить этот «гарантийный период». Такое число в беседе с радио Sputnik раскрыл заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

«У разных людей срок отличается. После этого "гарантийного периода" у людей начинаются проблемы с позвоночником и суставами. Это физиология у человека такая», — пояснил медик, добавив, что в возрасте 35-45 лет у человека ухудшается кровообращение, нарушается обмен веществ, накапливаются токсины.

Чтобы продлить время здоровья позвоночника и суставов, врач посоветовал грамотно распределять нагрузку на работе. Например, при сидячей работе Кабычкин порекомендовал чаще менять позу, раз в 40 минут делать перерыв и посвящать несколько минут производственной гимнастике.

Ранее Кабычкин перечислил противопоказания для массажа. По его словам, массаж нельзя делать при воспалительных процессах и респираторных заболеваниях, таких как грипп и ОРВИ, а также при заболеваниях кожи.