Еще одной звезде «Мандалорца» припомнили сравнение США с нацистской Германией

Фанаты сериала «Мандалорец» припомнили еще одной звезде сравнение США с нацистской Германией. Они начали оставлять комментарии под старым постом Педро Паскаля, исполняющего в шоу главную роль.

В 2018 году актер опубликовал в Twitter картинку, на которой были запечатлены дети за колючей проволокой. Подпись гласила: «Германия, 1944 год». В нижней части изображения можно было увидеть детей за решеткой с подписью «США, 2018 год».

Пользователи указали артисту на то, что второй снимок был сделан не в Америке, а в Пакистане. Кроме того, они обвинили студию Disney в лицемерии, напомнив, что за подобное сравнение она уже лишила работы актрису Джину Карано.

«Если Джину Карано за такое увольняют, а тебя нет, разве это не патриархальные привилегии?» — спросила пользовательница с ником TheAliceSmith. «Теперь придется уволить настоящего мандалорца. Будьте последовательными, Disney», — написал юзер armyrossi.

Ранее в феврале стало известно, что студия Lucasfilm отказалась от сотрудничества с Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х. Артистку также уволило агентство UTA. В ответ ее поклонники создали петицию с требованием вернуть Карано в сериал «Мандалорец».