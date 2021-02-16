Ургант пошутил про страницу Путина в соцсетях

Телеведущий Иван Ургант пошутил о присутствии президента России Владимира Путина в соцсетях. Отрывок передачи доступен на YouTube-странице шоу «Вечерний Ургант».

«Когда вбиваешь в Instagram имя Владимир Путин, появляются тысячи страниц. И какая-то из них наверняка оригинальная. Ведь как-то нужно же следить Владимиру Владимировичу за Дмитрием Анатольевичем», — иронично отметил телеведущий.

Ургант также в юмористической манере высказался по поводу того, что американский бизнесмен Илон Маск пригласил президента России пообщаться в новой соцсети Clubhouse. «Илон Маск пригласил российского президента. В ответ на это Дмитрий Рогозин тут же пригласил и послал Джо Байдену в "Одноклассниках" запрос на добавление в друзья», — пошутил ведущий.

14 февраля Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост о приложении для голосового общения и онлайн-конференций, и упомянул англоязычный аккаунт Кремля.