Байден пообещал «последствия» для Китая за нарушения прав человека

Президент США Джо Байден пообещал «последствия» для Китая за предполагаемые нарушения прав человека. Об этом американский лидер заявил во время встречи с избирателями, передает CNN.

Байден, отвечая на вопрос о том, будут ли приняты какие-либо меры в отношении КНР за данные действия, кроме риторики, заявил, что Китай столкнется с последствиями своих решений. Президент подчеркнул, что председатель КНР Си Цзиньпин знает об этом. Он рассказал, что давно знаком с китайским лидером и не раз говорил ему о недопустимости нарушений прав человека.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты осуждают решение Китая о запрете на вещание британского телеканала «Би-би-си». Прайс назвал информационное пространство в Китае «самым контролируемым и наименее свободным во всем мире» и призвал китайские власти предоставить своему населению полный доступ к Интернету и СМИ.