Мир
 
Последние новости
Россия обновила рекорд по экспорту несырьевых товаров
Пять человек погибли в результате ДТП под Иркутском
Найдены способные выжить на Марсе организмы
Байден предрек американцам возвращение к нормальной жизни к концу 2021 года
Бывший дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
Оптическая иллюзия «стерла» человека на фотографии
Самая большая «нефтяная кубышка» мира сделала ставку на женщин
Пентагон заявил об угрозе со стороны России для НАТО
Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден пообещал «последствия» для Китая за нарушения прав человека

Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден
Джо Байден
Фото: LEAH MILLIS / Reuters

Президент США Джо Байден пообещал «последствия» для Китая за предполагаемые нарушения прав человека. Об этом американский лидер заявил во время встречи с избирателями, передает CNN.

Байден, отвечая на вопрос о том, будут ли приняты какие-либо меры в отношении КНР за данные действия, кроме риторики, заявил, что Китай столкнется с последствиями своих решений. Президент подчеркнул, что председатель КНР Си Цзиньпин знает об этом. Он рассказал, что давно знаком с китайским лидером и не раз говорил ему о недопустимости нарушений прав человека.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты осуждают решение Китая о запрете на вещание британского телеканала «Би-би-си». Прайс назвал информационное пространство в Китае «самым контролируемым и наименее свободным во всем мире» и призвал китайские власти предоставить своему населению полный доступ к Интернету и СМИ.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Biden: "There will be repercussions for China" over human rights
Китай ответил на критику США по работе ВОЗ в Ухане
США осудили запрет «Би-би-си» в Китае