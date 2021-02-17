Ученые совместно с властями Мурманска займутся вопросами развития Арктики

Российская академия наук (РАН) и правительство Мурманской области будут сотрудничать в поиске новых решений по развитию Арктики. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, передает ТАСС.

«Наука будет активно участвовать в поиске новых решений, которые будут трансформироваться в технологии и обеспечивать рост экономики российской Арктики», — сказал Чибис. По его словам, научное сотрудничество также поможет молодым исследователям сделать регион доступнее и полезнее.

Президент РАН Александр Сергеев добавил, что целью соглашения станет взаимодействие в вопросах научно-технической, инновационной, информационно-аналитической деятельности. Также сотрудничество пройдет в сфере экологии.

Ранее стало известно о сотрудничестве российских и французских ученых во вопросе влияния ветров на загрязнение Арктики. Специалистам предстоит узнать, каким образом тяжелые металлы попадают на полярные территории. Исследователи также соберут пробы снега, воды и растительности, изучат метеоусловия на местности. Самому тщательному изучению подвергнется флора и фауна Васюганского болота.