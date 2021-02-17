Добытому в России крупному алмазу дали имя вакцины от коронавируса

АЛРОСА решила присвоить добытому в России крупному алмазу имя «Спутник V» в честь российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в компании.

100,53-каратный алмаз размером 27,15х28,81х29,56 миллиметра в форме уплощенного октаэдра был добыт на россыпях северной Якутии. Камень имеет явно выраженный светло-желтый цвет.

В компании пояснили, что подобные алмазы можно назвать чудом природы. А вакцину, разработанную в кратчайшие сроки, в АЛРОСА посчитали «чудом, сотворенным руками наших ученых».

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.