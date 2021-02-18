Поздравление СК со словами «теперь придется отвечать за убийство» удалили

Видеопоздравление от сотрудников московского управления Следственного комитета (СК) для подростков, которым исполнилось 14 лет, удалили с сайта ведомства.

Ролик стал скандальным из-за неоднозначного содержания. В видео россиянам напомнили о том, что с этого возраста наступает уголовная ответственность за убийства, захват заложников, изнасилования и вандализм. В настоящее время при переходе по ссылке, где находилась публикация, написано, что «страница не найдена» из-за ошибки 404.

В начале видео сотрудница ведомства держала торт со свечками и говорила подросткам, что «пока за тебя отвечают родители», но по некоторым статьям Уголовного кодекса уже можно быть наказанным. Затем один из следователей обратился к 14-летним россиянам со словами: «С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство и причинение вреда здоровью».

В видео также демонстрировался логотип департамента соцзащиты Москвы. Пресс-секретарь столичного ведомства Наталья Цымбаленко сообщила в Facebook, что инициатива создать ролик исходила от Следственного комитета. «То, что ролик расходится — хорошо. Это значит, что больше людей узнают об ответственности и расскажут своим детям», — добавила она. Цымбаленко назвала публикацию «смелым поступком» со стороны СК.