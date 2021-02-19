Москва и Минск договорились о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах

Москва и Минск подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021-2023 годах, передает ТАСС. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2023 года с возможностью автоматического продления.

«Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию», — прокомментировал министр транспорта России Виталий Савельев.

Он добавил, что российские порты в настоящее время готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 миллиона тонн, уточняет «Интерфакс».

Соглашение предполагает перевалку в российских портах на Балтике белорусскими предприятиями мазута, бензина и масел. Россия и Белоруссия договорились о перевалке в этом году более 3,5 миллиона тонн белорусских нефтепродуктов, они предназначены для поставки на экспорт в третьи страны.