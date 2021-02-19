Россия предложила США договориться по гиперзвуковым вооружениям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что Москва предлагает США включить в продленный Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) гиперзвуковые вооружения. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК, трансляция доступна на сайте издания.

Глава МИД отметил, что с момента заключения соглашения в 2010 году появились новые вооружения, которые лишь частично или вообще не попадают под его действие. Министр подчеркнул, что их также следует учитывать. Так, по его словам, «гиперзвук частично подпадает под ДСНВ, если это баллистические ракеты».

Лавров призвал «встроить» данный вид вооружений в договор и посмотреть, как это будет верифицироваться. Он также добавил, что России и США на переговорах следует обсудить все темы, которые тем или иным образом оказывают влияние на стратегическую стабильность и законные интересы двух стран.

Ранее сообщалось, что Россия включила ракетный гиперзвуковой комплекс с управляемым боевым блоком «Авангард» в область действия СНВ-3. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков заявил, что это было сделано в духе доброй воли, несмотря на ряд вопросов правового характера, возникающих, в том числе в отношении неконструктивных подходов США к контролю над подобными системами.