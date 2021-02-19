В Госдуме заявили о естественном желании ослабить НАТО

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал о естественном желании Москвы ослабить НАТО. По его словам, альянс несет политические и военные угрозы не только России, но и всему миру, передает РИА Новости.

«Почему мы не должны желать ослабить НАТО, если эта организация нам явным образом угрожает?» — задался вопросом Новиков. Политик объяснил, что это желание должно быть естественным не только для России, но и для других «здравомыслящих стран», так как от альянса исходят серьезные угрозы и риски для всего мира. «Другое дело, занимается ли Россия этим целенаправленно, есть ли у нас такие возможности», — отметил он, добавив, что у оппонентов на эту тему существует много мистификаций.

Депутат напомнил, что при ликвидации Варшавского договора альянс сохранился, и после распада СССР продолжал «настойчиво и уверенно доказывать свою агрессивность». А на данный момент организация постоянно умножает военный потенциал и приближает свои военные базы к российским границам, заявил он. «Если подходить концептуально, то НАТО вообще не имеет права на существование после разрушения Варшавского договора», — заключил Новиков.