Россия
 
Последние новости
Володин привел пример двойных стандартов Запада
Билл Гейтс раскрыл способ остановить пандемию коронавируса
Рогозин отреагировал на посадку американского марсохода мемами
Стало известно об отношении США к восстановлению G8 c участием России
Россияне массово устремились в Турцию за жильем
Дацик захотел поединка с Александром Емельяненко вне рамок спорта
Меркель назвала условие для победы землян над коронавирусом
Князь Монако попросил Россию поставить «Спутник V» для всего населения страны
Доктор Мясников раскритиковал врачей из российских поликлиник
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме заявили о естественном желании ослабить НАТО

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал о естественном желании Москвы ослабить НАТО. По его словам, альянс несет политические и военные угрозы не только России, но и всему миру, передает РИА Новости.

«Почему мы не должны желать ослабить НАТО, если эта организация нам явным образом угрожает?» — задался вопросом Новиков. Политик объяснил, что это желание должно быть естественным не только для России, но и для других «здравомыслящих стран», так как от альянса исходят серьезные угрозы и риски для всего мира. «Другое дело, занимается ли Россия этим целенаправленно, есть ли у нас такие возможности», — отметил он, добавив, что у оппонентов на эту тему существует много мистификаций.

Депутат напомнил, что при ликвидации Варшавского договора альянс сохранился, и после распада СССР продолжал «настойчиво и уверенно доказывать свою агрессивность». А на данный момент организация постоянно умножает военный потенциал и приближает свои военные базы к российским границам, заявил он. «Если подходить концептуально, то НАТО вообще не имеет права на существование после разрушения Варшавского договора», — заключил Новиков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить