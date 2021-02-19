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Женщина рассказала о беременности от ветра и родах через час после зачатия

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

В индонезийском округе Чианджур женщина заявила, что забеременела от ветра и через час родила дочь. Об этом сообщает издание Coconut.

25-летняя Сити Зайнах (Siti Zainah) рассказала, что это произошло, когда она лежала на полу, отдыхая после молитвы. Неожиданно женщина почувствовала дующий в нее ветер. По ее мнению, именно в этот момент произошло зачатие. Через 15 минут ее живот заболел и начал расти на глазах. Она успела добраться до медицинского центра и родила здорового ребенка весом 2,9 килограмма.

Зайнах рассталась с мужем около четырех месяцев назад. По ее словам, раньше никаких признаков, указывающих на беременность, не было. В частности, у нее не прерывались месячные. По мнению руководителя медцентра, скорее всего, ветер ни при чем и у женщины была так называемая скрытая беременность. Чтобы предотвратить распространение слухов, к расследованию обстоятельств случившегося привлекли полицию.

В 2018 году сообщалось, что на Филиппинских островах местные жители сочли девушку беременной от рыбы. УЗИ показало, что в действительности она страдает от кисты яичника.

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