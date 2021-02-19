Белоголовые орланы прогнали любопытного енота и попали на видео

Семья белоголовых орланов прогнала енота, который забрался в их гнездо в Хейсе, пригороде американского Питтсбурга, штат Пенсильвания. На видео с птицами обратило внимание издание Trib Live.

На сделанной вечером в среду, 17 февраля, записи видно, как любопытный енот залез на 24-метровое дерево и подобрался к гнезду белоголовых орланов, в котором находились два яйца.

Самка орлана яростно защищала будущее потомство и сумела отогнать енота от яиц. После этого подлетел и самец, чтобы убедиться, что енот не вернется.

В результате произошедшего ни птицы, ни их яйца не пострадали.

Пара белоголовых орланов обитает в Хейсе уже девятый год. Обычно ежегодно птицы откладывали по три яйца, но в этот раз отложили два. Еще одно яйцо может появиться в ближайшие несколько дней.

Ранее сообщалось, что на автостоянке московского аэропорта Домодедово енот забрался под капот машины каршеринговой компании. Техник, доливавший незамерзающую жидкость в бачок стеклоомывателя, обнаружил под капотом зверька, который решил переждать снегопад и погреться.