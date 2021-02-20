Ветеран войны в Афганистане описал бой 9-й роты

Полковник Алексей Смирнов, командовавший разведвзводом 3-го батальона 345-го воздушно-десантного полка во время войны в Афганистане (1979-1989 годы), в интервью телеканалу «Звезда» описал бой 9-й роты у высоты 3234.

Ветеран афганской войны рассказал, что в середине декабря в провинции Хост, граничащей с Пакистаном, оказались заблокированы правительственные войска. Чтобы обеспечить их продовольствием, советские военные начали операцию «Магистраль»: в провинцию начали заходить инженерные подразделения, выставлялись блокпосты. Первые потери произошли примерно 19 декабря: были ранены командир батальона и начальник связи.

Днем 7 января, по словам полковника, с крайнего поста 9-й роты поступила информация о новых раненых. «Тут же другая задача — слышно, что начался обстрел, пошел бой, там уже, загружаем боеприпасы. Я оказался рядом с ними около 23 часов, там уже были боеприпасы на исходе, раненых много было. Там ребята уже погибли — Мельников, Александров. А к часам 2-3 утра все закончилось», — рассказал Смирнов.

Далее к месту боя подошла разведрота полка: она оставила все боеприпасы, забрала раненых и убитых. На высоте, как уточнил военный, «остались остатки 9-й роты, корректировочная группа от артиллеристов, авианаводчик, кто-то от управления батальона» и его взвод. Больше атак на эту высоту не было.

«Вершина — она вся черная была. Особенно на фоне осветительных ракет было хорошо видно — верхушка черная вся, на фоне взрывов, гари этой. Ну, и крики, вопли, афганцев. Или не афганцев, кто там был... Основное — "Москва, сдавайся", "Аллах акбар"», — заключил Смирнов.

345-й воздушно-десантный полк — один из особо отличившихся на афганской войне. В декабре 1979 года он захватывал Баграмский аэропорт и прикрывал отряд спецназа, штурмовавший дворец афганского президента Амина. Впоследствии полк охранял аэродром Баграма, участвовал в контрпартизанских операциях в Бамиане и в Панджшерском ущелье. Сводная 9-я рота полка во время операции «Магистраль» участвовала возле Хоста в так называемом бою у высоты 3234, сдерживая превосходящие силы моджахедов.