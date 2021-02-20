«Семейную ипотеку» предложили распространить на частные дома

Министерство финансов России предложило распространить программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов. Кредит будут давать под шесть процентов годовых. Об этом сообщают РИА Новости.

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На данный момент ведомство разработало соответствующий проект, согласно которому ипотечный кредит можно будет взять на покупку земельного участка для дальнейшего строительства и на возведение частного дома на уже имеющейся в собственности территории.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что с помощью расширения программы в стране хотят помочь семьям с детьми улучшить жилищные условия. По словам замминистра, снижение процентной ставки по кредиту также «придаст новый импульс этому направлению».

Ранее в феврале с предложением включить строительство частного дома в программу льготной ипотеки выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он сослался на поручение президента России Владимира Путина, который попросил разработать меры по поддержке индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По словам Власова, действия одной программы на рынке оказалось недостаточно для удовлетворения спроса.

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