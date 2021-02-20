Суд признал законным увольнение бастующих работников «Гродно Азота»

В Белоруссии суд признал законным увольнение бастующих работников предприятия «Гродно Азот». Об этом 20 февраля сообщает Hrodna.life.

13 бывших сотрудников требовали признать их увольнение незаконным, компенсировать вынужденные прогулы и моральный ущерб. В иске было отказано. При этом суд обязал «Гродно Азот» привести формулировку причин увольнения четверых человек.

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Представитель независимого профсоюза пообещал обжаловать решение.

Истцы в разное время написали заявление о присоединении к стачке. 11 из них уволили за прогулы, двоих — за нарушение трудовой дисциплины и причинение ущерба предприятию.

Некоторых сотрудников «Гродно Азот» вызвали в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу по статье «Принуждение к забастовке либо к отказу от участия в ней».

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Акции поддержали работники ряда крупных предприятий.