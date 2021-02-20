В Киеве заявили о навсегда потерявшей Украину России

Россия навсегда потеряла Украину, заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. Об этом 20 февраля сообщает издание НВ.

«Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее. Сегодня Украина продолжает свое развитие как европейское государство, которое движется к членству в ЕС и НАТО», — сказал Кулеба.

В Киеве подчеркивают, что украинцы не спрашивали и не будут спрашивать «разрешения выбирать собственное будущее».

Ранее МИД Украины призвал международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию из-за «агрессивных действий» в Донбассе и в Крыму.