Российский биатлонист рассказал о недопонимании с тренерским штабом

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о недопонимании с тренерским штабом на чемпионате мира в словенской Поклюке. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спортсмена, специалисты ему пока не помогают, но и не мешают. При этом он выразил надежду, что эта ситуация сгладится в будущем. Он также заявил, что не планирует менять место проживания на турнире.

Ранее в субботу, 20 февраля, мужская сборная России завоевала бронзовые награды в эстафете. Елисеев бежал на третьем этапе.

Российские биатлонисты до мужской эстафеты не могли завоевать ни одной медали на мировом первенстве. Турнир завершится 21 февраля.